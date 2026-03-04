Las defensas antiaéreas rusas derriban un helicóptero Mi-8 con fuego amigo, según medio

El helicóptero se estrelló contra un granero en la aldea de Dudki, en la región de Rostov, fronteriza con Ucrania, tras ser derribado por las defensas antiaéreas rusas cuando trataban de defenderse de un ataque de drones ucranianos, según el medio, que confirmó la noticia con residentes locales y fuentes del Ministerio de Emergencias.

Los tres tripulantes del helicóptero, propiedad del Ministerio de Defensa ruso, murieron en el acto, aunque no se comunicaron más víctimas, explica Astra, que combate la censura militar rusa tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Las autoridades rusas, ni federales ni regionales, no informaron sobre los hechos, que se produjeron a menos de tres kilómetros del aeródromo militar de Mílerovo.

El gobernador de Rostov, Yuri Sliúsar, afirmó en su canal de Telegram que la región fue objetivo de un ataque con drones ucranianos, incluido el distrito de Mílerovski.

"Nadie resultó herido. Sin embargo, hubo consecuencias sobre el terreno: restos del vehículo aéreo no tripulado cayeron en el terreno de un centro recreativo en construcción, dañando parcialmente las ventanas y la puerta de entrada de un edificio no residencial", comunicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa informó de que las defensas antiaéreas interceptaron cuatro drones en la región de Rostov y 32 en todo el territorio nacional.

El aeródromo de Mílerovo fue objetivo de ataques ucranianos y el 25 de febrero de 2022 destruyeron al menos un caza Su-30, según fuentes ucranianas.