Latinos en Texas impulsaron victoria de Talarico, nueva figura estrella demócrata en EEUU

El legislador local y seminarista presbiteriano logró imponerse en unas elecciones internas con participación histórica, lo que revitalizó al partido opositor y consolidó su figura como una de las principales promesas demócratas en un año electoral clave.

En las elecciones de medio mandato de noviembre, donde se renovará la mayor parte del Congreso, se decidirá si la oposición logra frenar desde el legislativo la agenda del presidente Donald Trump o si el oficialismo mantiene la mayoría.

Talarico enfrenta el reto de arrebatar a los republicanos uno de los dos escaños del Senado de Texas, un puesto que ningún demócrata ha logrado ganar desde 1994.

Los resultados del martes y el apoyo de los latinos —un grupo que constituye el 40,2 % de la población del estado, según el último censo— alimentaron las esperanzas del partido opositor.

En los condados donde los hispanos representan el grupo mayoritario entre los votantes demócratas, Talarico obtuvo una ventaja de 22 puntos, lo que fue clave para su triunfo, según datos recopilados por el diario The New York Times.

Esto se hizo especialmente evidente en el Valle del Río Grande, una región fronteriza de mayoría latina, donde superó el 60 % de apoyo.

La fórmula del éxito, según señaló Chuck Rocha, estratega y asesor de la campaña: estar en las comunidades e invertir en publicidad en español.

"Los latinos volverán (al partido demócrata) si tú das un paso al frente y les das un mensaje de esperanza", aseguró Rocha en vídeo publicado en redes sociales en la madrugada del miércoles, tras conocer los resultados.

Y es que, en las últimas elecciones presidenciales, parte de los hispanos en Texas dieron la espalda al partido demócrata, especialmente en regiones históricamente controladas por el partido azul, como el sur del estado. El 55 % de los latinos en el estado Texas votó por Trump en 2025, frente a un 30 % en 2016.

Para Sebastían Bernal, un estadounidense de origen colombiano que creció en Texas, el mensaje de Talarico logra calar en votantes que no necesariamente se identifican como demócratas porque es inclusivo.

"Siento que incluye a personas que no participan muy a menudo y que están hartas del Gobierno actual", dijo el hombre de 36 años a EFE durante un evento organizado por Talarico este martes en la noche en Austin.

En sus discursos de campaña, el candidato se ha centrado en la desigualdad económica, en el hartazgo frente a la polarización extrema del país y el "amor al prójimo" como herramienta para tender puentes.

"No se trata de una pelea de la izquierda frente a la derecha, sino de los de arriba versus los de abajo", insistió el candidato en varios mitines en el estado.

Aún está por decidirse quién será su contrincante republicano en noviembre; las primarias republicanas terminaron ayer sin un ganador y los dos principales aspirantes, el actual senador John Cornyn y el fiscal general de Texas, Ken Paxton, tienen programado ir a segunda vuelta en mayo.