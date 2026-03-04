Líder opositora italiana traslada a Sánchez su solidaridad tras las amenazas de Trump

Schlein calificó de "inaceptables" las amenazas de Trump, quien ha sugerido la posibilidad de cortar el comercio con España debido a la postura del Ejecutivo español frente al actual conflicto internacional, según fuentes del PD.

La líder de la oposición ya se había pronunciado este martes al respecto al margen de un congreso en Turín (norte de Italia), donde afirmó que acciones "militares unilaterales como estas se realizan en violación del derecho internacional y saltándose las sedes multilaterales" que, según dijo, son las que Italia debería defender.

"Si salta el derecho internacional, solo vale la ley del más fuerte y se crea un precedente preocupante", advirtió Schlein, cuya posición sintoniza con la de Pedro Sánchez.

Por su parte, el presidente español compareció esta mañana para reafirmar la postura de su gabinete ante la crisis y resumió la posición de su Gobierno en cuatro palabras: "No a la guerra".

Sánchez defendió que España se rige por los principios fundacionales de la Unión Europea, el derecho internacional y la paz, al tiempo que advirtió de que el país no será "cómplice de algo malo para el mundo", como es la actual guerra en Oriente Medio, "solo por el miedo a las represalias de alguno".

La de este miércoles no es la primera vez que la líder progresista italiana defiende al presidente español.

El pasado febrero, Schlein criticó los ataques del magnate Elon Musk a Sánchez en la red social X que calificó de "comportamiento inaceptable" e instó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a solidarizarse con su homólogo español.