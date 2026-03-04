Llega a Venezuela el secretario de Interior de EE.UU. para evaluar el sector minero

Burgum "se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras", detalló la legación diplomática en un mensaje publicado en X, donde compartió una fotografía de la llegada del funcionario a Venezuela.

La Embajada estadounidense consideró la visita como "otro paso vital e histórico que impulsa el plan de tres fases" del Gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, presentó un plan para Venezuela que establece tres etapas: "estabilización, recuperación y transición".

El pasado jueves, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que Caracas y Washington están abriendo "una nueva agenda de cooperación" bilateral, y desde su juramentación en la Presidencia ha recibido a varios funcionarios de EE.UU., entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright, con quien selló hace unas semanas un acuerdo energético bilateral a largo plazo.

Trump destacó el martes pasado en su discurso del Estado de la Unión la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó "nuevo amigo y socio".

El pasado 27 de enero, Rodríguez anunció un desbloqueo de activos de su país en EE.UU. como resultado de los diálogos con el Gobierno del líder republicano e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

Este martes, la estatal petrolera venezolana PDVSA anunció que suscribió nuevos acuerdos de venta de crudo y derivados para su comercialización en Estados Unidos.

La visita tiene lugar después de la operación conjunta emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos a países vecinos.

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido con no dejar pasar "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo mundial, y de que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar por esa vía estratégica.