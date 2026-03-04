Llegan a Venezuela 126 migrantes repatriados desde Miami, Estados Unidos

En su canal de Telegram, la cartera de Estado indicó que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, sin precisar la cifra desglosada por género de los migrantes retornados.

Este es el vuelo número 119 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Los migrantes recibieron atención médica por parte de las instituciones nacionales y luego fueron trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad, indicó el Ministerio de Interior.

Un total de 130 migrantes repatriados llegaron el pasado lunes a Venezuela en un vuelo proveniente también de Miami, como parte del programa Vuelta a la Patria, que gestiona los retornos migratorios al país.

El Ministerio de Interior y Justicia informó entonces en su cuenta de Instagram que en el vuelo viajaban 101 hombres, 21 mujeres, 4 adolescentes y 4 niños.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación.