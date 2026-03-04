México busca blindar precios del combustible ante impacto del conflicto en Oriente Medio

"Sí, estamos trabajando con Secretaría de Energía, particularmente con Comisión Federal de Electricidad para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos", afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum reaccionó así a la situación en Oriente Medio a raíz de los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, a las que Teherán ha respondido atacando enclaves militares de los aliados en la región, lo que ha generado volatilidad en los mercados internacionales, particularmente en los precios del petróleo y el gas, con potenciales efectos en economías importadoras de combustibles.

La mandataria destacó que México mantiene una producción relevante de hidrocarburos y derivados que permite amortiguar choques externos.

"En el caso del petróleo, como ustedes saben, bueno, primero la gran mayoría del petróleo, de los derivados de petróleo que se consumen se producen en México", señaló.

Sheinbaum reconoció, no obstante, que el país aún importa parte de las gasolinas y turbosinas, pero subrayó que el grueso del consumo interno se cubre con producción nacional.

"La mayoría se produce en México y hay un esquema de Secretaría de Hacienda en caso de que suba más de cierto nivel para que entre un subsidio al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. Es una disminución de impuestos", explicó.

El IEPS es el gravamen que se aplica a combustibles y que el Gobierno ha utilizado en años recientes como mecanismo de estabilización, reduciéndolo o subsidiándolo cuando los precios internacionales se disparan.

Preguntada sobre un posible aumento en el precio del gas, la presidenta enfatizó que no se prevé aumento en el costo. "Estamos revisándolo de todas maneras, pero el objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas", explicó.

Aunque México es productor de crudo, sigue dependiendo parcialmente de importaciones de combustibles refinados, por lo que los conflictos geopolíticos en regiones estratégicas como Oriente Medio pueden presionar los precios internacionales.

Sheinbaum insistió en que el Gobierno vigila la situación de manera permanente y coordina acciones entre la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda para contener cualquier efecto adverso sobre la inflación y el poder adquisitivo.

Los precios del gas y del petróleo se han encarecido después de los ataques desde el pasado sábado a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y que controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.