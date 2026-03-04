Ministro español de Economía afirma que unidad de UE protege al país ante amenazas de EEUU

En declaraciones en la televisión privada La Sexta, Cuerpo lanzó un mensaje de "tranquilidad" tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayer amenazó con "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán e imponer un embargo comercial al país.

Trump respondió así después de que el Gobierno de España, contrario a esa guerra, se negara a autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón (de utilización conjunta con Estados Unidos) para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán.

"Europa y EE.UU. son socios estratégicos, históricos (...) son lazos fuertes", subrayó Cuerpo, quien recordó que España forma parte del bloque comercial de la Unión Europea (UE).

"Tenemos que concentrarnos en que la unidad europea es lo que nos protege", incidió Cuerpo para añadir que, por ahora, no hay medidas concretas.

"Por ahora no hay ninguna medida sobre la mesa y nos regimos por el acuerdo bilateral", subrayó.

En cuanto al impacto que puede tener el conflicto en Irán en los precios en España, afirmó que se está haciendo seguimiento para ver si es necesario implementar medidas con especial vigilancia en el impacto en la cesta de la compra.

"Si es necesario volveremos a hacerlo", añadió en alusión a las medidas tomadas al inicio de la guerra de Ucrania como la bajada de IVA a alimentos o el escudo energético para paliar subidas de petróleo y gas.

Cuerpo secundó en este asunto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una declaración institucional poco antes insistió en que su Gobierno, si es necesario, ayudará a los hogares, trabajadores y empresas que se puedan ver afectados por el impacto económico.

"España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria", sostuvo.