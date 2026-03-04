Ministro reprocha a Alemania la actitud de su canciller ante amenazas de Trump a España

"Cuando uno comparte con un país una moneda, un mercado común, una política comercial común, espera la misma solidaridad que España ha tenido, por ejemplo, con Dinamarca o la misma que España ha tenido con los países del flanco este, como en Letonia, donde tenemos una parte importante de tropas", subrayó el ministro en una entrevista en la televisión pública TVE.

Albares recordó que, en la reunión que Merz mantuvo con Trump en la Casa Blanca este martes, el presidente estadounidense amenazó a España con un embargo comercial por no permitirle el uso de las bases en su territorio para la operación militar en Irán.

En respuesta, el canciller sólo dijo que estaba intentando convencer a España para que aumente el gasto en defensa, porque es el "único" socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo.

Albares señaló que, desde que él está en el Gobierno español, ha conocido a tres cancilleres alemanes, incluido Merz, y no se imagina a los anteriores -Angela Merkel y Olaf Scholz- "con unas declaraciones de este tipo. Hay otro espectro europeísta".

Tras su reunión en el Despacho Oval, Merz precisó que en ese momento de su encuentro con el presidente estadounidense él no quiso "profundizar" en el debate, enmarcado en la reacción de Trump al gasto en defensa de España y su oposición a las operaciones militares contra Irán.

El canciller explicó que después, a puerta cerrada, dijo a Trump que España es parte de la UE y que los acuerdos comerciales con los europeos se hacen teniendo en cuenta la realidad comunitaria.

"Le dije que España es parte de la Unión Europea y que, como tal, cuando negociamos un acuerdo sobre aranceles con los Estados Unidos, lo hacemos juntos o no lo hacemos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España", contó Merz a la prensa alemana antes de volver a Berlín desde Washington.