Misión de ONU para Irán condena ataques de Israel y EE.UU. y pide el cese de hostilidades

"Estos ataques contradicen la Carta de las Naciones Unidas", indicó en un comunicado el grupo de expertos, que señaló que "las normas del derecho internacional deben aplicarse para todos, no pueden variar según el Estado que ejecute las acciones".

El organismo de investigación se mostró además conmocionado por las informaciones de ataques estadounidenses e israelíes a colegios iraníes y a "decenas" de altos cargos del país.

"Incluso si algunos de estos individuos son responsables de violaciones de derechos humanos o crímenes internacionales, las privaciones de vida extrajudiciales no son formas aceptables de impartir justicia", denunció la misión.

En el ataque a un centro educativo más "catástrófico y mortífero", un misil habría matado a 150 alumnos y profesores y herido a muchos más cuando alcanzó a una escuela en Minab, en el extremo sur del país, recordó la misión.

"La gran mayoría de víctimas parecen haber sido alumnas de entre siete y doce años", subrayaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, la misión también se mostró alarmada por los ataques iraníes en represalia a otros países vecinos, así como por las condiciones de los detenidos en Irán, varios miles a raíz de las recientes protestas, y por el apagón en las telecomunicaciones e internet.

"La población iraní ahora está atrapada entre una operación militar a gran escala que puede durar semanas o meses y un Gobierno con un largo historial de violaciones de derechos humanos, después de haber apenas salido de una violenta represión tras las protestas", destacó la misión de la ONU.

El apagón, advirtieron, ha privado a los iraníes del acceso a información crucial sobre los ataques a escala nacional y del contacto con sus seres queridos dentro y fuera del país.

El grupo de expertos también teme que los ataques de Israel y Estados Unidos alcancen a los centros penitenciarios iraníes, como ocurrió en junio del año pasado en la prisión de Evin, en Teherán, por los "riesgos evidentes" para los manifestantes detenidos y los civiles.

La misión subrayó que solo una paz duradera basada en el respeto al derecho internacional puede ofrecer una vía para salvaguardar los derechos de los iraníes y la seguridad.