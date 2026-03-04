Mueren tres soldados del Ejército colombiano en ataque de disidencias en el sur del país

Las víctimas fueron identificadas como Alexis Muñoz, Luis Mauricio Morales Leal y Josué David Uribe Chinchilla, quienes al parecer fueron víctimas de una emboscada mientras instalaban puestos de votación para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes del próximo domingo 8 de marzo.

El Ejército atribuyó el ataque al Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que tiene presencia en el Caquetá y otras zonas de la Amazonía colombiana.

La ONG Misión de Observación Electoral alertó este miércoles de un aumento de los riesgos de violencia en 376 municipios del país por las elecciones del domingo, lo que equivale al 34 % del total.