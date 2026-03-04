Noboa afirma que el funcionario asesinado se negó a firmar contrataciones para mafias

"Se negó a firmar contrataciones para mafias que operan detrás de supuestos servicios de limpieza", escribió en su cuenta de X.

El jefe de Estado aseveró que "así es cómo el crimen organizado intenta infiltrarse en el sistema de salud: capturando contratos, presionando autoridades y usando la violencia cuando no logran imponerse".

Según el portal Primicias, cerca de las 08:25 hora local del martes (13:25 GMT) se reportó el asesinato de Maruri, de 45 años, trabajador del hospital de especialidades más grande del Seguro Social en la ciudad de Guayaquil, en la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia.

El cuerpo de Maruri quedó en el interior de su vehículo, luego de ser acribillado por un sujeto a bordo de una motocicleta, y quien huyó tras disparar en varias ocasiones. Maruri se dirigía hacia el hospital del Seguro Social cuando ocurrió el crimen, y el vehículo estaba estacionado afuera de su domicilio en el sur de Guayaquil.

Su asesinato se sumó a otros crímenes de trabajadores de este hospital del Seguro Social, que incluso fue intervenido por militares en 2025.

El pasado lunes, Noboa informó de que en Guayas, así como las provincias de Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, esta última fronteriza con Perú, regirá entre el 15 y el 30 de marzo el toque de queda para contrarrestar los altos índices de violencia que les afecta.

El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesa Ecuador a las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos "terroristas".

Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.