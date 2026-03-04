OIEA mantiene que no hay riesgo radiactivo en Irán tras ataques cerca de plantas atómicas

"Según el análisis de las imágenes satelitales más recientes disponibles, el OIEA no observa daños en las instalaciones que contienen material nuclear en Irán y, por lo tanto, no existe riesgo de liberación radiológica en este momento", señaló la agencia de energía y seguridad atómica de la ONU.

En un breve mensaje en redes sociales, el OIEA indicó que se han detectado daños en dos edificios cerca de la instalación nuclear en Isfahán.

El OIEA afirma que no se han identificado nuevos impactos en la planta de Natanz, más allá de los daños en la cercanía de la entrada de los que ya informó ayer.

El Organismo ya adelantó ayer que no esperaba consecuencias radiológicas por esos daños.

Natanz es la principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán y ya fue dañada durante los bombardeos de Israel y Estados Unidos del pasado junio, así como Isfaán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su mensaje de hoy, el OIEA destaca que no se han detectado impactos en ninguna otra instalación nuclear iraní, incluyendo la central de Bushehr, la única planta de generación eléctrica nuclear operativa de Irán.

El director del OIEA, Rafael Grossi, reiteró hoy su llamamiento a la "máxima contención" para evitar cualquier peligro de incidente radiológico.

Grossi aseguró ayer que el OIEA nunca ha tenido información que indicara que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica.

EE.UU. e Israel han justificado sus ataques, en parte, en que Irán estaría tratando de fabricar armas atómicas, algo que Teherán niega.