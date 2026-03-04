ONG local estima en casi cien los muertos en un nuevo derrumbe en una mina del este de RDC

La mina afectada se encuentra en el territorio de Masisi, que pertenece a la provincia de Kivu del Norte, y los hechos ocurrieron el martes entre las 14.00 y las 15.00 hora local (12.00 y 13.00 GMT), según detalló a EFE Joseph Kamonyo, coordinador de la ONG local Aimons-nous Vivants.

El accidente sucedió "cuando los mineros excavaban en una zona muy inestable. De repente, esa parte del terreno cedió y muchos de ellos quedaron sepultados", explicó a EFE por teléfono desde el terreno Kamonyo.

"Aún no se ha determinado el número de muertos, pero se calcula que hay cerca de cien víctimas. Entre las víctimas, no solo hay mineros. Cuando una parte del yacimiento se derrumbó, incluso las vendedoras de bebidas y los propietarios de los restaurantes improvisados que se encontraban en las inmediaciones de la mina quedaron sepultados", añadió.

Kamonyo lamentó la ausencia total de las autoridades en la zona controlada por los rebeldes, mientras los propios mineros intentan recuperar los cuerpos y llevar a cabo las labores de rescate con sus manos.

Medios locales informan, citando a testigos de los hechos, de que las autoridades locales rebeldes están dificultando la difusión de información sobre lo sucedido e incluso deteniendo a quienes graban vídeos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misma explotación minera fue escenario el pasado 28 de enero de otro deslizamiento de tierra provocado por la lluvia que causó la muerte de alrededor de 460 personas, según confirmó entonces a EFE el presidente de la sociedad civil de Masisi, Telesphore Nitendike.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados.