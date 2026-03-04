Panamá incauta 433 paquetes de droga que iban hacia Estados Unidos

En un comunicado oficial la Policía Nacional (PN) detalló que la droga, de la cual no se precisó su peso ni tipo, fue hallada en el doble fondo de un contenedor que era transportado por el vehículo articulado (tipo mula).

El embarque de droga "tenía los Estados Unidos como destino final", según el comunicado, que señala además que en el operativo fue detenido un sospechoso por su presunta vinculación con el alijo.

Los paquetes de droga suelen pesar al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

También este miércoles fueron incautados otros 467 paquetes de droga por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá en aguas del Pacífico panameño, informó el ente de seguridad.

Este hallazgo se dio mientras las unidades policiales realizaban labores de patrullaje, detectando "varios sacos sospechosos que se encontraban flotando a la deriva en el mar", durante un operativo al sur de Punta Burica, un pequeño relieve costero situado al sur de la península Burica en la zona fronteriza de Panamá con Costa Rica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este año 2026 las autoridades panameñas llevan incautadas grandes cargamentos de droga, como 5.356 paquetes el pasado 17 de enero con la interdicción de una embarcación en una de las islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, también por agentes del Senan.

Panamá decomisó 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según con las estadísticas del Ministerio Público (Fiscalía).