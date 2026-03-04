Panamá incauta 467 paquetes de droga hallados flotando a la deriva en el Pacífico

El hallazgo se dio mientras las unidades policiales realizaban labores de patrullaje, detectando "varios sacos sospechosos que se encontraban flotando a la deriva en el mar", durante un operativo al sur de Punta Burica, un pequeño relieve costero situado al sur de la península Burica en la zona fronteriza de Panamá con Costa Rica.

La presunta droga, no especificada en su peso ni tipo, estaba embalada dentro de 17 bultos, según un comunicado.

Los paquetes de droga pesan al menos un kilo y la sustancia ilícita más decomisada en Panamá es la cocaína.

El Senan indicó que con esta incautación suma 18,4 toneladas decomisadas en lo que va de este año, en 17 operaciones antidrogas desarrolladas en distintos puntos del país.

Este año 2026 las autoridades panameñas llevan incautadas grandes cargamentos de droga, como 5.356 paquetes el pasado 17 de enero con la interdicción de una embarcación en una de las islas del Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, también por agentes del Senan.

Panamá decomisó 129 toneladas de drogas en 2025 y 47,8 toneladas de precursores químicos, según con las estadísticas del Ministerio Público.