Panamá intenta comunicarse con 10 connacionales detenidos en Cuba acusados de propaganda

"En los últimos días hemos intentado tener comunicación con los diez ciudadanos", afirmó el canciller, en el marco de un acto oficial, precisando que la representación diplomática panameña en la isla "se aproximó a la Cancillería y a las instancias judiciales para tomar contacto y darse cuenta del tipo penal que está siendo usado" para acusarlos.

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino va "a dar todo el apoyo consular y también todo el apoyo legal para los diez panameños, por supuesto respetando los procedimientos internos de Cuba", agregó.

"Cuba alega que se violaron artículos de su Código Penal. Eso tiene que ser demostrado en un proceso", expresó el canciller de Panamá.

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba informó el lunes pasado del arresto de los diez panameños acusados de supuestamente realizar pintadas críticas con el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana.

Según la acusación, las pintadas estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y contenían frases como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer", en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.

El Minint indicó que los arrestados fueron captados en Panamá, donde residen todos ellos, para "confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional", y que iban a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a su país.