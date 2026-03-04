París ve objetivo "incierto" en ataque a Irán, pero sí "éxito táctico" en muerte Jameneí

"El objetivo estratégico de la intervención militar sigue siendo incierto", dijeron hoy fuentes diplomáticas francesas, que señalaron las "declaraciones a veces contradictorias" de los miembros de la Administración de Donald Trump.

Ahora bien, la eliminación del que fue líder supremo iraní desde 1989 en los bombardeos liderados por Estados Unidos e Israel para "decapitar" al régimen representa un "éxito táctico inicial real", ya que era "la piedra angular", según las fuentes, comparable a la neutralización del liderazgo de Hizbulá en otoño de 2024.

Sin embargo, advirtieron que la incertidumbre sobre el objetivo estratégico de esta intervención militar y sus consecuencias inmediatas supone un gran riesgo para la seguridad regional y la economía mundial.

"Esta escalada regional no tiene precedentes y conlleva grandes riesgos para la seguridad de nuestros compatriotas, la seguridad de nuestras instalaciones, la seguridad de nuestros socios, la estabilidad de la región y la economía mundial", subrayaron.

Y es que en respuesta a los ataques de Washington y Tel Aviv iniciados el sábado pasado, Irán lanzó una ofensiva sin precedentes contra Israel, bases estadounidenses en el Golfo, infraestructuras energéticas y rutas comerciales clave.

Así, el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo y gas mundial, y la amenaza sobre el canal de Suez han disparado los precios de los hidrocarburos y generado temores de una crisis energética global.

Ante este escenario, Francia se marcó cuatro prioridades. La primera activar un dispositivo de emergencia para proteger a los 400.000 ciudadanos franceses en la zona, con evacuaciones desde Dubai, Abu Dabi y Tel Aviv, y el despliegue de equipos en las fronteras de Israel, Jordania y Egipto, precisaron las fuentes.

La segunda prioridad francesa es apoyar a sus socios en la región "injustamente atacados por el régimen iraní", entre los que las fuentes citaron a Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Irak o Chipre, a donde Francia ha enviado su fragata Languedoc.

Además, el presidente Emmanuel Macron anunció anoche el envío del portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle al Mediterráneo oriental y la creación de una coalición internacional para garantizar la seguridad en las rutas marítimas, siguiendo el modelo de la operación Aspides en el mar Rojo.

La preservación del comercio internacional es precisamente la tercera prioridad citada hoy por las fuentes del Ministerio de Exteriores.

En la misma línea que Alemania y Reino Unido, la cuarta prioridad para Francia es la necesidad de una "desescalada inmediata" y un esfuerzo diplomático que aborde las causas profundas del conflicto.

En ese sentido, las fuentes enumeraron el programa nuclear iraní, su arsenal balístico, el apoyo a grupos armados y la represión interna. "Sin una transición en Irán, impulsada por su sociedad civil, no habrá paz duradera", advirtieron.

Las fuentes aludieron también al Líbano, donde los "irresponsables" ataques de Hizbulá contra Israel y la respuesta israelí han dejado decenas de muertos y miles de desplazados. Las autoridades libanesas, en un gesto "valiente y firme" para Francia, exigieron el desarme del grupo chií y el restablecimiento de la soberanía estatal, una postura que Francia respalda fervientemente.

"Estamos ante un punto de inflexión", concluyeron las fuentes, sin descartar nuevos desarrollos en las próximas horas. Macron ha convocado un nuevo consejo de Defensa a última hora de esta tarde para seguir analizando la situación.