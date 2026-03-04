Pistorius aboga por derecho internacional pero recuerda que Rusia lucha con armas de Irán

"El debate sobre el derecho internacional que tenemos aquí en Alemania es importante. Debe estar claro que el derecho internacional tiene que seguir como el criterio central de nuestra acción internacional", dijo Pistorius en un debate en la Cámara Baja del Parlamento germano dedicado a la guerra en Irán.

Pistorius insistió en que el "orden internacional sólo puede ser estable cuando está basado en reglas reconocidas y, por lo menos, respetadas por todos", y enfatizó que las intervenciones unilaterales no contribuyen a la estabilidad.

Sin embargo, el titular de Defensa de Alemania, también recordó que Irán ha ignorado y luchado durante "años y décadas" contra las normas del derecho internacional.

"Durante años, la comunidad internacional y también la Unión Europea (UE) han tratado de limitar sin éxito el papel destructor de Irán con sanciones y acuerdos internacionales", afirmó Pistorius antes de añadir que el país persa "ha incrementado su papel" como actor geopolítico.

"La asociación (de Irán) con Rusia, hay que recordarlo, ha llevado a que en nuestro continente tropas rusas luchan con armas iraníes y con ellas los ucranianos son asesinados todos los días", aseveró en una alusión los drones Shahed iraníes que usa Moscú en su invasión en Ucrania.

"El régimen iraní es una gran amenaza para Israel, Estados Unidos, todo Oriente Medio y también para nosotros en Europa", abundó Pistorius.

El titular de Defensa alemán destacó que la guerra en Irán abre la posibilidad de que los iraníes hagan una transición hacia un futuro con "libertad" y "autodeterminación" tras décadas de opresión.

Pero Pistorius también puso de relieve que actualmente no se observa una "estrategia de salida" tras el inicio de las operaciones militares lanzadas contra Irán el sábado por Estados Unidos e Israel.

"La historia nos dice que es más fácil empezar guerras que acabarlas. Hace falta una estrategia resistente de salida y no la veo", comentó antes de señalar que, en su opinión, "resulta ilusorio pensar que los conflictos de la región se resuelven sólo con acciones militares unilaterales".