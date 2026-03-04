Presentadas 44 ideas ambientales impulsadas por jóvenes latinoamericanos

La iniciativa pretende conseguir que los fondos destinados a temas medioambientales lleguen a los jóvenes y la construcción de una red iberoamericana de juventudes activas en medioambiente.

Las 44 ideas seleccionadas (dos por país) están recogidas en una plataforma web interactiva a la que se accede desde la plataforma de la Segib, según un comunicado.

Esta selección forma parte del programa “Juventudes Innovadoras por el Medioambiente en Iberoamérica”, una iniciativa que "reconoce y visibiliza el papel de las personas jóvenes como agentes de cambio frente a los retos climáticos y ambientales de la región".

Un comité técnico formado por miembros de la Segib y del OIJ seleccionó las 44 experiencias "más impactantes, creativas, replicables y sostenibles" de un total de 170 iniciativas juveniles medioambientales relacionadas con cuatro grades ejes recogidos en la Carta Medioambiental Iberoamerciana: cambio climático, biodiversidad, gestión de recursos hídricos y manejo de residuos.

Según explicó la Segib, las propuestas ejemplifican cómo las juventudes iberoamericanas están diseñando soluciones para comunidades locales y proponiendo modelos de acción que pueden inspirar políticas públicas y cooperación regional.

La nueva web permite explorar estas iniciativas por país, temática y enfoque de impacto, así como acceder al PDF descargable que recoge en formato consolidado cada propuesta, sus objetivos y resultados.

Esta publicación busca posicionarse como una herramienta clave para entidades públicas, sociedad civil, academia y organismos internacionales interesados en apoyar y escalar soluciones ambientales lideradas por juventudes, según la nota.

Por su parte, el secretario general del OIJ, Alexandre Pupo, apuntó que "hay mucho potencial en los jóvenes. Y tenemos el deber de ayudarles y potenciarles para que puedan influir".

Pupo ha subrayado la importancia de conseguir que el 5 % de los fondos destinados a asuntos medioambientales lleguen a los jóvenes y constituir una red iberoamericana de juventudes activas en medioambiente.

La publicación, financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pretende reafirma el compromiso de Segib y el OIJ con una cooperación iberoamericana que "pone a las juventudes en el centro de la acción medioambiental y de la justicia socioambiental, en consonancia con la Carta Medioambiental Iberoamericana", aseguran.