Presidente de Honduras viaja a EEUU para reunirse con Trump y firmar el reingreso al CIADI

La cumbre convocada por Trump se celebrará el próximo sábado en Miami, Florida.

La firma del convenio para el reingreso de Honduras al CIADI, prevista para el viernes en la sede del Banco Mundial en Washington, supone "un paso firme hacia la consolidación de Honduras como un país abierto a la inversión, respetuoso de la ley y comprometido con la estabilidad jurídica", dijo Asfura a los periodistas antes de viajar.

Acompañan a Asfura la canciller hondureña, Mireya Agüero; el ministro de Finanzas, Emilio Hernández; el titular del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, y el embajador del país en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez.

Asfura solicitó formalmente el reingreso al CIADI el pasado 27 de enero tras su investidura, en una comunicación dirigida a la secretaria general del organismo, Martina Polasek.

En dicha carta, el Ejecutivo hondureño manifestó su disposición a cumplir con los "requisitos y procedimientos del Convenio del CIADI" para tramitar la solicitud de manera inmediata.

El retorno al CIADI revierte la salida de Honduras del organismo ejecutada en febrero de 2024 bajo la administración de Xiomara Castro.

En aquel momento, la Procuraduría General de la República (PGR) argumentó que la salida de Honduras buscaba "salvaguardar las finanzas públicas, corregir el desequilibrio que favorece a inversionistas extranjeros y perjudica a los inversionistas nacionales" y poner fin al "terrorismo de litigación".

La agenda de Asfura en Washington incluye reuniones de alto nivel con representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para analizar proyectos y oportunidades de financiación para Honduras.

El gobernante hondureño concluirá su gira en Miami, donde asistirá a una cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por Trump, quien apoyó públicamente a Asfura en las controvertidas elecciones en Honduras del pasado 30 de noviembre.

Trump ha invitado a la cumbre a líderes con los que ha mostrado mayor afinidad política y diplomática desde su regreso a la Casa Blanca, entre los que se espera la asistencia de los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

También se espera la asistencia de los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Costa Rica, Laura Fernández.

El presidente de Honduras confía en que la cita fortalezca "el diálogo político y económico", y abra nuevas oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo con Estados Unidos, su principal socio comercial.