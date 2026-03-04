Prisión preventiva para 14 personas en Ecuador por presuntos nexos con mafia albanesa

La Fiscalía General del Estado indicó este miércoles que el juez anticorrupción ordenó la prisión preventiva por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.

Los sujetos fueron detenidos durante un operativo ejecutado en las provincias de Pichincha, El Oro (fronteriza con Perú) y Guayas.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, la operación del martes fue el resultado de una investigación de un año y ocho meses, que se realizó en coordinación con unidades antidrogas de Europol, de la Policía de Amberes, en Bélgica; de la Policía de Países Bajos y con la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) de Estados Unidos.

Agregó que el intercambio de información fue valioso, ya que "el líder identificado en el Ecuador tuvo nexos con ciudadanos albaneses considerados blancos principales en investigaciones simultáneas en España".

El martes se realizaron 26 allanamientos en los que fueron detenidas las 16 personas, entre ellas el exasambleísta Salomón Fadul, según confirmó Reimberg.

También está entre los capturados Hernán Ruilova, un hombre que el ministro identificó como uno de los principales nexos con la mafia albanesa, cuyo líder en Ecuador era el albanés Dritan Gjika, capturado en mayo de 2025 en Emiratos Árabes Unidos para ser extraditado.

Además de la mafia albanesa, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador informó que los detenidos también tendrían vínculos con Los Lobos, el grupo criminal más grande y violento del país andino, y que fue declarado como "terrorista" en 2025 por Washington.

La oficina diplomática añadió que la investigación determinó que la red utilizaba empresas exportadoras de frutas como fachada para enviar cocaína a Europa. La droga era ocultada en contenedores refrigerados junto a cargamentos legítimos para evitar controles en los puertos.

En el operativo se incautaron más de 800.000 dólares en efectivo que se encontraron en las viviendas, un lote de joyas, armas y vehículos de alto valor, según Reimberg.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo a datos oficiales.