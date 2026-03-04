Rapero marroquí a juicio por temas con insultos a policía y críticas a lazos con Israel

El rapero, que pertenece al movimiento islamista opositor Justicia y Caridad y cuyo canal en YouTube suma 77.500 visualizaciones, fue convocado por la Policía el pasado lunes, acudió voluntariamente y permanece detenido desde entonces.

Qebli, que debutó en el rap en 2021 y recibe formación profesional en refrigeración en un instituto de Taza, en el centro de Marruecos, será juzgado este jueves en el Tribunal de Primera Instancia de la ciudad.

La Fiscalía le imputa "insultar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones", a una organización y a un órgano constitucional, así como "difundir y distribuir afirmaciones o hechos falsos", explicó a EFE su abogado, Mohamed Taifi.

Agregó que las acusaciones se basan en canciones como "Queremos saber" (9.300 visualizaciones), donde critica y acusa de represión a los servicios de seguridad, y "No a la normalización" (6.500 visualizaciones), que ataca las relaciones marroquíes con Israel.

Los lazos entre Marruecos e Israel, que enfrentan un duro rechazo por parte de las corrientes islamistas marroquíes, se han ido reforzando tras la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países en diciembre de 2020, en el marco de un acuerdo tripartito con EE.UU. como tercera parte, que reconoció entonces la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.