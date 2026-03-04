Reino Unido reporta nuevo ataque contra un portacontenedores en el estrecho de Ormuz

Con este son ya tres los reportes de ataques o actividades sospechosas contra la navegación en Ormuz o el golfo Pérsico en lo que va de jornada.

"Un buque portacontenedores ha sido golpeado por un proyectil desconocido justo por encima de la línea de flotación, desatando un incendio en la sala de máquinas. La tripulación ha abandonado el buque y todos están localizados y no reportan daños", indicó el informe de la organización británica.

No se han reportado daños ambientales en el incidente, que ocurrió dos millas náuticas al norte Omán.

En la mañana, la UKMTO informó de un "ataque" contra un buque al este de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), horas después de informar de una "actividad sospechosa" cerca del estrecho de Ormuz, después de que el capitán de otro buque informara de una fuerte explosión en las proximidades de su embarcación.

Ese incidente se produjo a unos 253,7 kilómetro al este de Mascate, Omán, y según la información difundida por el organismo británico, tanto el barco como su tripulación se encuentran a salvo y las autoridades investigan lo ocurrido.

El general de brigada Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió ayer en la televisión estatal de que no permitirán que "ni una sola gota de petróleo" salga de la región y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz.