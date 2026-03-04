Renuncia el ministro de Justicia de Argentina y es reemplazado por Juan Bautista Mahiques

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques, quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente", escribió Milei en su cuenta de la red social X.

Perteneciente a lo que se denomina la familia judicial, Mahiques ascendió en la política de la mano de Macri y también del expresidente del Boca Juniors Daniel Angelici.

Mahiques se desempeña como fiscal de la ciudad de Buenos Aires desde octubre de 2019 y durante el Gobierno de Macri fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El flamante ministro, que en septiembre de 2025 se convirtió en el primer latinoamericano en presidir la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), agradeció a Milei en X "por la confianza para asumir esta responsabilidad".

"Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley", expresó Mahiques.

Como fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Mahiques fue imputado en diciembre de 2022 por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas" junto a otros siete jueces, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje secreto a la propiedad patagónica del magnate Joe Lewis, ubicada en las cercanías de Lago Escondido.

El objeto de la causa, que terminó anulada aunque generó un gran escándalo, era investigar si la comitiva aceptó dádivas por parte de empresarios.

También fueron imputados, entre otros, el padre del nuevo ministro, Carlos Mahiques, y el juez Julián Ercolini, quien participó de varias causas contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), incluida 'Vialidad', por la que la dirigente peronista cumple actualmente una condena de seis años en prisión domiciliaria.

La causa fue anulada en diciembre de 2023 por el juez Sebastián Ramos, quien argumentó que los hechos investigados fueron “acciones que deben quedar exclusivamente reservadas al ámbito de privacidad de los individuos”.