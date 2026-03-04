Royal Caribbean Group propone a Mulino construir un dique seco cerca de Costa Rica

El "dique seco flotante" de 130.000 toneladas, que serviría al grupo para reparar sus cruceros en Panamá en lugar de ir hasta Asia, así como a otros buques portacontenedores y embarcaciones grandes especializadas, tiene una proyección "de 400 metros, con la capacidad de levantar buques completamente cargados", según la información oficial.

El proyecto estaría ubicado en la zona de Puerto Armuelles, un pequeño pueblo en el Pacífico fronterizo con Costa Rica que en el siglo XX fue una zona de bonanza económica gracias a la industria bananera, pero cayó en el abandono. Allí, el Gobierno panameño desarrolla un gran puerto multipropósito.

Según la Presidencia de Panamá, la compañía de cruceros también se refirió con Mulino a "las diferentes etapas del proyecto entre los años 2026 y 2031, los servicios que proyectan presentar con la construcción del dique, el diseño de una plataforma industrial baja en carbono y resiliente".

Todo ello "con una gestión responsable de aguas servidas y aplicando estándares internacionales de seguridad y medio ambiente", de acuerdo con el comunicado oficial.

Por su parte, el presidente panameño dijo que el proyecto "contribuiría a elevar la importancia estratégica" del país "como centro marítimo, además de generar empleos" -entre 500 y 800- y confirmó su apoyo a "los esfuerzos para concretar la iniciativa, cuya inversión es por ahora panameña y su inicio podría darse en este año 2026".

El proyecto fue presentado en una reunión entre las autoridades panameñas y directivos de Royal Caribbean Group, compañía de cruceros con 69 barcos que navegan a más de 1.000 destinos en los siete continentes a través de Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea, y una participación del 50 % en TUI Cruises, que opera las marcas Mein Schiff y Hapag-Lloyd.