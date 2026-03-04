Rusia amenaza con represalias tras ataque a su buque de gas licuado en el Mediterráneo

"Nos reservamos el derecho a tomar medidas políticas y diplomáticas en relación con este incidente, incluido en el contexto de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que esas acciones representan", dijo la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, en un comunicado.

El Ministerio de Transporte denunció previamente que "el 3 de marzo, en las cercanías de las aguas territoriales de Malta fue perpetrado un ataque contra el buque gasero ruso 'Artic Metagaz'".

Según el ministerio, "el buque transportaba una carga registrada en conformidad con todas las leyes internacionales desde el puerto de Múrmansk", en el Ártico ruso.

El Ministerio de Transporte indicó que el ataque fue perpetrado desde el litoral de Libia por drones náuticos ucranianos.

"Gracias a las acciones coordinadas de los servicios de rescate rusos y malteses los 30 tripulantes, todos ciudadanos rusos, se salvaron", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Artic Metagaz es uno de los casi 600 buques sancionados por la Unión Europea (UE) con prohibición de acceso a puertos y de prestación de una amplia gama de servicios relacionados con el transporte marítimo.

Desde el año pasado Ucrania ha lanzado varios ataques contra la llamada flota fantasma rusa que transporta petróleo eludiendo las sanciones de Occidente contra Rusia por la guerra en Ucrania.