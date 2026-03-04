Salen de Irán los primeros 22 españoles y llegarán este miércoles a Madrid

En declaraciones difundidas a los medios de comunicación, Albares informó también de que un avión del Ejército del Aire vuela en este momento hacia Oriente Medio para continuar con la repatriación de ciudadanos españoles atrapados en distintos lugares de la región desde que el sábado EE.UU. e Israel lanzaran una operación militar contra el régimen iraní.

La organización de las evacuaciones se está realizando también, explicó el ministro, mediante los vuelos comerciales disponibles.

Además, recordó que la Embajada de España en Teherán sigue "plenamente operativa", aunque reducida a su personal esencial con el embajador al frente, Antonio Sánchez-Benedito.

Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein van a recibir un refuerzo de personal, detalló el ministro, para garantizar que todos los españoles que lo deseen puedan abandonar y regresar "sanos y salvos a España"

Unos 31.000 españoles entre residentes, turistas y personas que se desplazaron por motivos de trabajo se encontraban en la región cuando el sábado estalló la guerra. Este martes empezaron a regresar a España algunos grupos de ciudadanos.

Por otro lado, el grupo de 29 peregrinos españoles que quedó atrapado en Jerusalén por el estallido del conflicto armado en Oriente Medio llegó este miércoles a España desde El Cairo, tras emprender un viaje de 1.200 kilómetros por tierra hasta la capital egipcia por el cierre del espacio aéreo israelí.

Así, este grupo de peregrinos, en su mayoría sexagenarios y septuagenarios, dejó atrás el sonido de las alarmas antiaéreas y las intercepciones que marcaron sus últimas horas en el hotel de Jerusalén Este en cuyo sótano tuvieron que refugiarse en numerosas ocasiones.

Fueron 17 horas de travesía terrestre en autobús hasta Egipto, en donde pudieron descansar una noche en un hotel antes de tomar el vuelo a Madrid.