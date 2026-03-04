Salen de Irán los primeros 22 españoles y llegarán mañana a Madrid

La organización de las evacuaciones se está realizando mediante los vuelos comerciales disponibles y el gobierno español también ha dispuesto un avión del Ejército del Aire para continuar con la repatriación de ciudadanos españoles, varados en distintos lugares de la región desde que el sábado EE.UU. e Israel lanzaran una operación militar contra Irán.

El martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Además, un grupo de 29 peregrinos españoles, en su mayoría sexagenarios y septuagenarios, que quedó atrapado en Jerusalén llegó este miércoles a España desde El Cairo.

Unos 31.000 españoles entre residentes, turistas y personas que se desplazaron por motivos de trabajo se encontraban en la región cuando el sábado estalló la guerra y desde ayer han empezado a regresar a España algunos grupos de ciudadanos.

Por otro lado, el ministro de Exteriores recordó que la Embajada de España en Teherán sigue "plenamente operativa" aunque reducida a su personal esencial con el embajador, Antonio Sánchez-Benedito, al frente, y hoy mismo llega un refuerzo de personal diplomático para varias embajadas con el fin de ayudar en la evacuación.

Omán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein van a recibir este refuerzo de personal, detalló el ministro, para garantizar que todos los españoles que lo deseen puedan abandonar y regresar "sanos y salvos a España. No vamos a dejar a ningún español atrás".