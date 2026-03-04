San Petersburgo prohíbe la venta de gasolina a menores de edad por temor a sabotajes

"Esta medida tiene como objetivo reducir los riesgos asociados al uso de materiales inflamables por parte de menores de edad con fines destructivos", señala el comunicado de la Administración de San Petersburgo, ciudad sujeto federal.

La prohibición tiene efecto entre el 9 de marzo y el 31 de diciembre de 2026.

El gobernador, Alexandr Beglov, tomó la decisión como parte de las medidas previstas por el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre el fortalecimiento de las medidas de seguridad pública.

A finales de febrero, una niña de 15 años fue acusada de cometer un atentado terrorista en la antigua capital rusa después de incendiar una gasolinera por orden de la inteligencia de Ucrania.

A mediados del mismo mes, otro adolescente de edad similar fue detenido por tratar de incendiar otras dos gasolineras en la misma ciudad.

Rusia denunció recientemente un incremento de los delitos cometidos por parte de jóvenes rusos con fines de sabotaje y acusa a Ucrania de estar detrás de los crímenes cometidos, cuyo objetivo es entorpecer la maquinaria de guerra rusa.