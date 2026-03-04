Sánchez: La posición del Gobierno español se resume en 'No a la guerra'

Sánchez recordó que Estados Unidos "ya nos arrastró" a la guerra de Irak en 2003, que a su juicio desencadenó "la mayor oleada de inseguridad" en Europa desde la caída del Muro de Berlín, en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa para defender la posición de su Ejecutivo frente al actual conflicto bélico en Oriente Medio.

Aquella guerra (la de Irak) "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global", según Sánchez "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global.

"Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", sentenció en su declaración institucional sin preguntas en alusión a los exmandatarios George W. Bush (EEUU), Tony Blair (Reino Unido) y José María Aznar (España).

Sánchez también advirtió que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la actual guerra en Oriente Medio "solo por el miedo a las represalias de alguno", en alusión a las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, de cortar el comercio con el país por su posición ante el conflicto.

Hay que prepararse para la posibilidad "de que sea una guerra larga", dijo Sánchez sobre el actual conflicto, ante el que afirmó que su Gobierno mantendrá la misma posición "clara y contundente" que tiene sobre Ucrania y Gaza, y que se traduce en "no a la quiebra del derecho internacional que nos protege a todos".

Al respecto, sostuvo que su Gobierno está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, trabajadores, empresas y autónomos a mitigar los impactos económicos del conflicto en Oriente Medio.

"Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria", añadió.

A los españoles atrapados en el conflicto les dijo: sí así lo desean, "pueden tener la certeza de que vamos a ayudarles y de que vamos a traerles de vuelta a casa".

En la región se encuentran unos 30.000 españoles, entre residentes, turistas y personas que se habían desplazado por motivos laborales; ya este martes regresó a España un primer grupo de ciudadanos y otros están saliendo de la zona por otras vías.