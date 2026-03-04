Sánchez recupera el 'No a la guerra' y mantendrá su postura pese a las amenazas de Trump

Sánchez se expresó de esta forma en una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y después de las amenazas de Trump a España, al que no ha citado explícitamente en ningún momento, por su posición en esta guerra.

La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras, "No a la guerra", dijo tajante Sánchez.

Recordó que Estados Unidos "ya nos arrastró" a la guerra de Irak en 2003, que a su juicio desencadenó "la mayor oleada de inseguridad" en Europa desde la caída del Muro de Berlín.

Aquella guerra (la de Irak) "que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global", según Sánchez "produjo el efecto contrario", con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global.

"Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", sentenció en alusión a los exmandatarios George W. Bush (EE.UU.), Tony Blair (Reino Unido) y José María Aznar (España).

Sánchez también advirtió que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" como es la actual guerra en Oriente Medio "solo por el miedo a las represalias de alguno", en alusión a las amenazas de Trump de cortar el comercio con el país por su posición ante el conflicto.

"España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz y la existencia pacífica entre países y su convivencia", añadió.

Hay que prepararse para la posibilidad "de que sea una guerra larga", dijo Sánchez, quien prevé que aumente también la incertidumbre económica, con subidas del precio del petróleo y el gas, y por ello defendió la posición de España frente a los dirigentes que "usan el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos".

Sánchez garantizó que su Gobierno, si es necesario, ayudará a los hogares, trabajadores y empresas que se puedan ver afectados por el impacto económico.

"España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria", sostuvo.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló este miércoles que ya se ha reunido con empresarios y sindicatos para tomar medidas "con carácter inmediato" ante el conflicto y defendió la soberanía de España, "un país de paz".

"No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie", subrayó Díaz sobre las amenazas de Trump.

Mientras, el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó este miércoles a Sánchez de "ir contra la seguridad de España" por su posición ante el conflicto, que atribuye a sus intereses electorales, y le pidió "situarse junto a sus aliados" y preservar la relación con EE.UU. al margen de las "discrepancias" con Trump.

Por otro lado, Sánchez prometió asistencia a los españoles que se encuentran en Oriente Medio para ayudarles a regresar si lo desean, algo para lo que dijo que están trabajando "día y noche" el servicio exterior y el ejército.

Un avión militar español despegará esta mañana desde la base aérea de Torrejón (Madrid) para evacuar a españoles que se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico, según informaron fuentes de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Este martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi.

Fue la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000.