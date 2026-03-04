Siete policías detenidos en Lisboa acusados de torturas graves y violación en comisarías

En el marco de esta operación, se desarrollan este miércoles nueve registros domiciliarios y siete no domiciliarios, estos últimos en comisarías de la PSP.

La fiscalía y la PSP precisaron que estas pesquisas están relacionadas con los hechos ocurridos en la comisaría de Rato. En este centro policial y en el de Bairro Alto, dos policías fueron arrestados por supuestas torturas en julio pasado.

Las detenciones de este miércoles están vinculadas con delitos de torturas graves, violación, abuso de poder y ofensas a la integridad física.

Las diligencias llevadas a cabo por la PSP son dirigidas por siete magistradas del ministerio público y por el momento están bajo secreto de sumario.

La PSP aseguró que seguirá colaborando con las autoridades judiciales competentes para esclarecer completamente los hechos investigados y para que se haga Justicia.

Según el medio Expresso, algunos de los agentes detenidos este miércoles estarían directamente implicados en casos de torturas a personas arrestadas en la comisaría de Rato, mientras que otros habrían presenciado palizas sin hacer nada.

De acuerdo con Expresso, algunos habrían filmado las supuestas torturas para luego compartir el vídeo en grupos de WhatsApp de policías.

El medio, que cita el escrito de acusación del Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de la Fiscalía en Lisboa, precisa que existen sospechas de que por lo menos habría dos grupos de WhatsApp integrados por agentes.

En uno de los vídeos compartidos en esos grupos se vería supuestamente a un extranjero tirado en el suelo obligando a besar las botas de cuatro agentes que le gritaban 'kiss, kiss' (besa, besa, en inglés).

En otra de esas grabaciones y fotos, agrega Expresso, se apreciaría a un policía supuestamente cortando con un cuchillo las rastas de un detenido también extranjero para luego tirarlas a la basura, mientras que otros agentes reían, amenazaban a la víctima y la agredían en la comisaría de Bairro Alto.