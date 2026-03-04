Supremo de Texas ordena al condado de Dallas a separar unos votos en elecciones primarias

La decisión del tribunal llegó después de que el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, interviniera para bloquear el dictamen del juez del condado de Dallas, Clay Jenkins. En redes sociales, Jenkins reconoció el fallo del Supremo, pero insistió en que los votos tardíos sí serán contados.

Los texanos acudieron hoy a las urnas en las primarias donde los dos principales partidos políticos de EE.UU., el Demócrata y el Republicano, elegirán a los candidatos para las elecciones de medio término en noviembre, donde se renueva la mayoría del Congreso.

Ante la confusión sobre los votos en Dallas, la precandidata demócrata al Senado por Texas, Jasmine Crockett, dijo que no cree que esta noche se conozca un ganador en la contienda.

En declaraciones a sus seguidores desde su acto de noche electoral en la ciudad de Dallas, la congresista dijo que no dará más declaraciones hoy.

"Quiero que disfruten, pero no volveré esta noche porque no tengo ni idea de cuándo vamos a obtener los resultados", señaló.

Su contrincante, el legislador estatal James Talarico, aún no se ha pronunciado, pero en declaraciones antes a la decisión el Supremo dijo estar "preocupado" por la situación en los centros de votación en Dallas.

Con poco más del 60 % de las papeletas escrutados en esta contienda, los principales medios de EE.UU. aún no han declarado un ganador, pero Talarico aventaja a Crockett con un 51,6 % de los votos, según proyecciones de NBC News.

Cerca del 90 % de los votantes del condado de Dallas, donde hay más de 1 millón de votantes registrados, tuvieron que cambiar su lugar de votación tras la entrada en vigor de una nueva norma que obliga a los electores a emitir su voto únicamente en el centro asignado a su propio precinto, indicó Jenkins a medios locales esta tarde.

Las primarias de este martes en Texas, Arkansas y Carolina del Norte son los primeros comicios de 2026, un año donde en Noviembre se renueva el legislativo en unas elecciones que será decisivas para dar rienda suelta o frenar la agenda del presidente Donald Trump.