Tildan de "indignante" expropiación de plantel minero a empresa de EE.UU. en Nicaragua

En una publicación en X, el diplomático estadounidense compartió un mensaje del abogado Jason Ian Poblete, quien denunció que la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua supuestamente confiscó BHMB Mining, una empresa estadounidense-canadiense, con una inversión aproximada de 80 millones de dólares, y la entregó a un "empresario chino".

"Más allá de la corrupción, se trata de la confiscación directa de propiedades estadounidenses", advirtió el letrado, para quien ese tipo de noticias "no deberían sorprender a nadie que haga negocios" en Nicaragua.

"Cuando un régimen socialista, generalmente anárquico, se pasa de la raya y confisca la inversión estadounidense, suelen surgir consecuencias", anotó Poblete, que consideró que ese caso no pasará inadvertido para la Administración de Trump.

BHMB Mining es propiedad de BHMB Inc., una empresa de capital estadounidense y británico, incorporada en La Florida.

Según la prensa nicaragüense, el Estado de Nicaragua transfirió ese plantel minero a la empresa china Zhong Fu Development.

El pasado 21 de febrero, la Procuraduría General de Justicia, que es la representante legal del Estado de Nicaragua, aseguró que "el otorgamiento de concesiones mineras ha cumplido con los principios del debido proceso, transparencia y publicidad", y calificó de "mal intencionadas" las publicaciones al respecto.

Asimismo, indicó que Nicaragua cuenta con "un amplio potencial minero" y con "un sólido marco regulatorio en materia de minería, que garantiza la seguridad jurídica de todo inversionista nacional o extranjero".

Además, afirmó que el oro es uno de los principales productos de exportación de Nicaragua, alcanzando durante el 2025 un valor total por 1.961 millones de dólares.

Según el diario La Prensa de Nicaragua, la apropiación se realizó formalmente el 18 de septiembre de 2025 y fue ejecutada por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.

El gerente de BHMB Mining, Baruch Rapoport, dijo a ese medio que dos empresas gestionaron la confiscación: Zhong Fu y Santa Rita Mining. Ambas han sido beneficiadas con concesiones del Estado nicaragüense.

“En nuestro caso, una empresa de origen estadounidense, con inversión registrada y operaciones legales, fue cerrada, sus activos confiscados y el control de facto de sus instalaciones transferidos a entidades vinculadas a empresas chinas que también recibieron concesiones significativas”, denunció Rapoport.

Por su lado, el exviceministro nicaragüense de Hacienda Juan Sebastián Chamorro comentó que la denuncia de los propietarios de esa empresa minera "provocó un extraño comunicado de la Procuraduría, alegando que en Nicaragua se respetan los derechos de propiedad, cuando nadie les estaba preguntando nada".

"Esa confiscación va a tener repercusiones (en Estados Unidos) para la dictadura”, dijo Chamorro a la plataforma Confidencial.