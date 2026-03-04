Tres crisis simultáneas empujan a Afganistán hacia el colapso humanitario, según la ONU

"Las hostilidades en la frontera con Pakistán, el conflicto en Irán y el aumento del hambre y la malnutrición amenazan con llevar a las comunidades más pobres a un punto de inflexión", indicó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en un comunicado.

Según el organismo, la violencia registrada desde el pasado 26 de febrero ha provocado el desplazamiento de unas 20.000 familias y ha afectado a más de 30 distritos en provincias del este y del sur del país.

El PMA indicó que se ha visto "obligado a suspender temporalmente" algunos programas de emergencia y distribución de alimentos por la situación regional, dejando a 160.000 personas en distritos que ya enfrentaban niveles de hambre considerados de emergencia y altos índices de malnutrición aguda.

El PMA subrayó que la situación se ve agravada por la crisis en las fronteras: al conflicto con Pakistán se suma la violencia en Irán, que genera temores sobre una nueva oleada masiva de retornados por la frontera occidental, sumándose a los 2,5 millones de afganos que ya han regresado al país.

"Esas mismas comunidades que sufrieron los devastadores terremotos del año pasado están otra vez en la primera línea, ahora frente a la escalada del conflicto con Pakistán", lamentó la agencia.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) cifró en 16.400 los hogares desplazados en las provincias de Paktya, Paktika, Nangarhar, Kunar y Khost, mientras que las autoridades talibanes sitúan el número en 8.400.

UNICEF afirmó estar "alarmado" por informaciones sobre niños muertos o heridos durante la reciente escalada de hostilidades y advirtió de que los menores están pagando un precio demasiado alto.

La agencia señaló que familias refugiadas en campamentos de desplazados, donde viven unos 17.000 supervivientes de los terremotos, cerca de la mitad de ellos niños, están siendo instadas a evacuar, lo que aumenta el riesgo de enfermedades, malnutrición, violencia y explotación.

Tras los recientes enfrentamientos entre fuerzas talibanes y paquistaníes, el portavoz talibán Hamdullah Fitrat informó de 110 civiles muertos, entre ellos más de 65 mujeres y niños, además de 123 heridos.

Una evaluación preliminar de UNAMA situó el balance en al menos 146 víctimas civiles en todo el país, con 42 muertos y 104 heridos, muchos de ellos mujeres y niños.