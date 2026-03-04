Trump llama a Macron para informarle de las operaciones militares en Irán

Macron aprovechó la conversación para "alertar a Trump sobre la situación del Líbano, que Francia sigue con atención", señalaron las fuentes citadas por la televisión BFMTV.

Ese contacto, el primero sobre el que se informa entre los dos mandatarios desde el inicio el sábado de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, se desvela después de que el propio Macron informara en sus redes sociales de que había telefoneado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El presidente francés le exigió que renuncie a toda ofensiva terrestre en el Líbano y que preserve la integridad territorial de ese país.

También contactó con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, y con el primer ministro de ese país, Nawaf Salam, a quienes reafirmó "la necesidad de que Hizbulá cese inmediatamente los ataques contra Israel y otros".