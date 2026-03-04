Un 93 % de los judíos israelíes apoyan la actual guerra contra Irán, según encuesta de IDI

"Una amplia mayoría del público judío (93 %) apoya la operación Rugido del León, comparados con la pequeña minoría (26 %) del público árabe que la apoya", recoge el documento difundido por la institución, en referencia en el último caso a los denominados árabes israelíes.

Aunque el apoyo entre los judíos israelíes se da en bloque, el IDI documenta un menor entusiasmo entre los que se consideran de izquierdas, con un respaldo de la escalada bélica del 76 %. Entre la derecha, este se dispara hasta el 97 %.

Aunque en menores cifras, la confianza en la gestión de la guerra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también ofrece cifras elevadas: un 74 % de los judíos israelíes (sólo el 40 % entre la izquierda). La cifra cae al 16 % entre los árabes.

La gestión de Netanyahu también logra el 'aprobado' entre los judíos israelíes que se consideran de centro, con un 62 % favorables. Entre la derecha, el respaldo es del 85 %.

La muestra de la encuesta cuenta con israelíes mayores de edad: 500 participantes en hebreo y 99 en árabe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Una mayoría del público judío (74 %) se siente suficientemente o muy protegido de los ataques iraníes, en comparación a una pequeña minoría (15 %) entre los árabes que se sienten de esta manera", recoge el estudio del IDI.

En estos cinco días de guerra, las sirenas antiaéreas que alertan de la llegada de misiles iraníes han sonado en distintas partes de Israel varias veces al día o durante la noche, aunque con un número de impactos limitado.

EFE no ha podido verificar todos ellos, dada la censura militar impuesta por Israel al respecto alegando motivos de seguridad.

En total, diez personas han fallecido por impactos de misiles iraníes (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambas en el centro del país).

Entre otros, la diferencia en la sensación de protección para los árabes israelíes puede verse relacionada con la escasez de refugios públicos en sus barrios y ciudades, en comparación con los de los de la población judía.

También tiene un componente económico, dada la antigüedad de las casas en las que viven, en muchos casos, y los elevados precios para instalar un 'mamad' (un refugio privado) en la propia vivienda.

El 57 % de los judíos israelíes encuestados cree que la operación debe continuar hasta que Israel logre tanto sus objetivos militares (eliminar las capacidades de misiles balísticos y nucleares de Irán) como el político (desmantelar el régimen de los ayatolás).

Sólo un 36 % considera que Israel debe concluir la escalada bélica al lograr los objetivos militares, dejando de lado desmontar el régimen iraní.

Sobre la población árabe, el IDI no recopiló más datos ya que el 52 % dijo no saber qué responder ante la pregunta sobre la duración del conflicto.