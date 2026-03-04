Un avión militar sale hoy de Madrid para evacuar a españoles de Oriente Medio

Fuentes de Defensa confirmaron a EFE la información avanzada por el diario El País y señalaron que el avión está siendo acondicionando, si bien no se dispone aún de datos sobre la cantidad de personas que va a trasladar a España.

De momento, el dispositivo de aeroevacuación solo contempla un avión, aunque no se descarta que se puedan enviar más a la zona de Oriente Medio.

Precisamente este miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prometió asistencia a los españoles que se encuentran en la región para ayudarles a regresar, algo para lo que ha dicho que están trabajando "día y noche" el servicio exterior y el ejército.

Las operaciones de evacuación, según precisó Sánchez en una declaración institucional, son muy delicadas debido a que el espacio aéreo no es seguro, pero insistió en que los españoles en la región pueden tener la certeza de que se les va a proteger y se les traerá de vuelta al país.

Este martes llegaron a Madrid los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi.

Fue la primera de las operaciones del Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000.