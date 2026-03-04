Una caída repentina del suministro de gas provoca un apagón total en todo Irak

El Ministerio de Electricidad, que instó a los medios y la ciudadanía a "abstenerse de especular y difundir rumores maliciosos", explicó que el corte de electricidad se debió a un problema técnico causado por una reducción repentina del suministro de gas a la central de Rumaila, en la gobernación de Basora.

Esto provocó la pérdida repentina de 1900 megavatios, un colapso de voltaje en la planta y la desconexión de las líneas de transmisión de varias centrales generadoras.

Las autoridades iraquíes informan de que se está trabajando para restablecer el suministro gradualmente.