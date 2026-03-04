Wall Street cierre en verde una primera jornada de estabilización tras guerra en O. Medio

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 238 puntos, hasta los 48.739 enteros; el selectivo S&P 500 ganó un 0,78 %, hasta las 6.869 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,29 %, hasta los 22.807.

La Bolsa de Nueva York cerró en verde por primera vez desde que la incertidumbre invadiera a los accionistas después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado sábado, que acabó con la muerte de su líder, el ayatolá Alí Jameneí, y la posterior respuesta de este país contra las naciones de la región con bases estadounidenses.

El Nasdaq fue el índice que mostró una mejor recuperación al cierre de la jornada de este miércoles impulsado por las subidas de algunas tecnológicas.

Las acciones de Micron Technology subieron un 5,55 %, mientras que las de Broadcom y Nvidia crecieron un 1,18 y un 1,66 %, respectivamente.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también se moderó y cerró la sesión en 74,66 dólares el barril tras repuntar un 0,1 %.

El precio del crudo estuvo disparado al inicio del conflicto por el miedo a un corte del suministro global provocado por un cierre del estrecho de Ormuz, controlado por Irán.

Sin embargo, el presidente Donald Trump ofreció seguros y garantías contra riesgos políticos a las navieras que hagan esa ruta, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó nuevas medidas para apoyar el comercio de crudo en el golfo.

En otros mercados, el oro subía un 0,42 %, hasta los 5.145 dólares la onza, y la plata caía un 0,32 %.