Alemania aprueba reforma de prestación social no contributiva con sanciones más estrictas

La ayuda rebautizada como 'garantía básica' obtuvo los votos a favor de 321 diputados, mientras que 268 se pronunciaron en contra y dos se abstuvieron.

La reforma había sido negociada en medio de tensiones por los socios de Gobierno, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), que había introducido el 'pago ciudadano' en la legislatura anterior, pero tuvo que plegarse finalmente a la presión el partido del canciller Friedrich Merz.

En el debate parlamentario previo a la votación, el SPD aseguró que la reforma no supone un cambio de sistema sino que sólo "afina" el ya existente para contribuir a la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral.

"Las sanciones afectan a los menos. Para quien cumple las reglas no cambia nada", aseguró el diputado socialdemócrata Jens Peick.

Los cambios fueron criticados como insuficientes por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición, que denunció el supuesto fraude masivo cometido por los receptores de ayudas sociales y aseguró que "trabajar ya no merece la pena" en Alemania.

Por el motivo contrario, Los Verdes y La Izquierda se posicionaron en contra del endurecimiento de las sanciones, al considerar que contribuye a sembrar la desconfianza y a estigmatizar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, así como a socavar el Estado social.

Con el nuevo sistema, que todavía debe recibir el visto bueno de la Cámara Territorial o Bundesrat, quien no se presente a una citación de la agencia de empleo recibirá de inmediato una segunda cita y si tampoco acude, su prestación será recortada en un 30 %.

Si el receptor de la ayuda no va a una tercera citación, la prestación será suspendida del todo; mientras que, en el siguiente paso, si sigue sin cooperar la agencia de empleo dejará de cubrirle el pago del alquiler.

No obstante, el Gobierno ha matizado que, a la hora de imponer las sanciones, se tendrán en cuenta las situaciones personales que puedan actuar como atenuante, por ejemplo casos de enfermedad.

Los medios alemanes han especulado con que el Tribunal Constitucional podría obstaculizar la reforma, puesto que, según la interpretación de este órgano, el Estado tiene la obligación de garantizar para cada individuo que no pueda mantenerse por sí mismo un "mínimo para una existencia digna".

Aproximadamente cinco millones de personas perciben en Alemania la prestación social no contributiva, por la que una persona sin dependientes a su cargo recibe 563 euros al mes.