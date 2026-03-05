Aplazan una vista del hijo de Mugabe por otro corte eléctrico en un tribunal de Sudáfrica

Chatunga y su guardaespaldas Tobias Mutonje están acusados de intento de asesinato, posesión ilegal de arma de fuego y obstrucción a la justicia, después de que el hijo menor de Mugabe presuntamente disparara contra su jardinero en el exclusivo barrio de Hyde Park, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, el mes pasado.

Ambos intentaron comparecer este jueves ante el tribunal para solicitar la libertad bajo fianza, pero la vista se postergó por un corte en el suministro eléctrico que afectó al juzgado por segunda vez consecutiva, por lo que ambos continuarán en prisión preventiva.

La candidata a la Alcaldía de Johannesburgo por la Alianza Democrática (DA), segundo partido más importante del Gobierno de coalición de Sudáfrica, Helen Zille, criticó a la Municipalidad de la ciudad al considerar que este corte de energía “muestra que los servicios básicos están fallando y eso socava la justicia”.

No es la primera vez que Chatunga Mugabe tiene problemas con la justicia en Sudáfrica, tiene problemas con la ley en Sudáfrica, ya que en 2023 fue acusado de agresión tras un altercado en una discoteca de Sandton, en Johannesburgo.

En ese momento, la Policía confirmó la apertura de un caso, aunque no se revelaron los detalles del resultado, según medios locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chatunga también ha generado controversia en redes sociales por exhibir grandes cantidades de dinero en efectivo y vehículos de lujo, lo que desató un debate sobre su estilo de vida en Sudáfrica.

Robert Mugabe gobernó Zimbabue desde la independencia del Reino Unido en 1980 hasta 2017, bajo un régimen marcado por denuncias de represión a la oposición, elecciones cuestionadas y una profunda crisis económica que sumió al país en la hiperinflación.

Tras el golpe militar que lo derrocó en noviembre de 2017, Mugabe vivió en relativo aislamiento político, con ciertos privilegios garantizados por el Gobierno de su sucesor, Emmerson Mnangagwa, hasta su muerte en 2019.