Arévalo denuncia "presiones inaceptables" en elección clave de magistrados en Guatemala

En un mensaje a la nación, el mandatario instó a los legisladores a votar con "dignidad" y "libertad", rechazando cualquier tipo de coacción.

La actual Corte de Constitucionalidad otorgó la víspera un amparo provisional y ordenó al Congreso de la República llevar a cabo la sesión plenaria programada para este jueves, sin interrupciones, para avanzar en la designación de los magistrados.

Arévalo subrayó que ese fallo evidencia la urgencia de "renovar y reoxigenar" las altas cortes para asegurar que no existan injerencias entre los distintos poderes del Estado.

La declaración se produce en un clima de alta tensión este 2026, año en que Guatemala enfrenta la renovación de la Corte de Constitucionalidad y otras instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General.

Según diversas fuentes, la elección parlamentaria de este jueves podría favorecer a figuras cuestionadas como Roberto Molina Barreto, vinculado a la excandidata presidencial Zury Ríos, y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por EE. UU. y la Unión Europea.

Arévalo apeló al "anhelo de cambio" y al civismo de la ciudadanía, reflejado en los recientes procesos electorales, para demandar una justicia renovada e íntegra.

"Sean fieles al mandato del pueblo que es el soberano", sentenció el jefe de Estado, quien busca evitar que el máximo tribunal siga bajo influencias externas.

La renovación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad es, según expertos, un paso determinante para garantizar la lucha contra la corrupción en Guatemala durante los próximos años.