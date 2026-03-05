Australia despliega dos aviones militares en Oriente Medio para repatriar ciudadanos

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, indicó durante una sesión parlamentaria que los aparatos fueron enviados a principios de esta semana para respaldar la planificación de evacuaciones coordinada por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT, por sus siglas en inglés).

Las aeronaves enviadas son un avión de transporte C-17A y un avión cisterna KC-30 de la Fuerza de Defensa Australiana, aunque el Ejecutivo no ha detallado su ubicación exacta ni el alcance operativo de la misión.

Según Albanese, funcionarios del DFAT trabajan "las 24 horas del día" para prestar asistencia consular a los australianos que buscan abandonar la región, mientras que el Gobierno ha desplegado además seis equipos de respuesta de crisis para reforzar la atención sobre el terreno.

Las autoridades han subrayado que, pese al despliegue militar, la vía principal para abandonar Oriente Medio continúa siendo la aviación comercial, aunque los vuelos siguen afectados por cancelaciones y restricciones derivadas del conflicto.

La situación ha provocado interrupciones masivas en el tráfico aéreo regional y ha dejado a numerosos viajeros varados en varios países del Golfo y otros puntos de conexión internacional.

En este contexto, un vuelo comercial procedente de Dubái con destino a Sídney despegó en la madrugada del miércoles, en lo que supuso la primera repatriación hacia Australia desde el cierre del espacio aéreo provocado por las hostilidades.