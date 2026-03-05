Autoridades colombianas incautan cerca de 400.000 dólares destinados a compra de votos

"Ya llevamos casi 1.500 millones de pesos (decomisados) en 10 eventos (operaciones) que hemos realizado contra el dinero que llevan algunas personas presuntamente para cometer delitos electorales", expresó este jueves el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, a periodistas.

Uno de los casos más sonados ocurrió en el departamento caribeño de La Guajira, donde el martes fueron incautados 145 millones de pesos (unos 38.000 dólares) en un puesto de control ubicado en la carretera que comunica las localidades de Distracción y Cuestecitas.

Durante el procedimiento en La Guajira fueron capturados dos hombres que se movilizaban en un vehículo y puestos a disposición de la Fiscalía.

Uno de ellos fue identificado como Luis Alfredo Acuña, escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

"Invitamos a que gane la democracia y no gane la corrupción", expresó hoy el ministro Sánchez.

La compra de votos, conocida técnicamente en el Código Penal colombiano como corrupción al sufragante, suele intensificarse en vísperas de elecciones como las de este domingo 8 de marzo.

El fraude busca influir en los resultados mediante el intercambio de dinero, alimentos o materiales de construcción por votos.

A pesar de que las penas por la compra de votos pueden superar los ocho años de cárcel, el clientelismo político obliga a las fuerzas de seguridad a realizar operativos especiales para rastrear el flujo de grandes sumas de efectivo durante las campañas.