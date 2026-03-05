Azerbaiyán pone en alerta Fuerzas Armadas tras un ataque de drones iraníes

"Nuestras fuerzas armadas -el Ministerio de Defensa, el Servicio Estatal de Fronteras y todas las demás unidades de fuerzas especiales- han sido puestas en alerta máxima y deben estar preparadas para llevar a cabo cualquier operación", declaró en una reunión del Consejo de Seguridad del país, reunido con urgencia tras el incidente que dejó hoy cuatro heridos y cuya autoría fue negada por Teherán.

Aliyev afirmó que las “personas deshonestas que cometieron ese acto terrorista lo lamentarán”.

“Qué no pongan a prueba nuestra fuerza", advirtió.

El mandatario azerbaiyano afirmó que los responsables del ataque deben responder ante la justicia y exigió explicaciones y disculpas a las autoridades iraníes.

Aseguró que Azerbaiyán no participa ni participará en las operaciones contra el vecino Irán, donde viven muchos azerbaiyanos étnicos.

Recordó que Bakú presentó previamente sus condolencias por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y acusó al país persa de “ingratitud”.

El Ejército iraní negó este jueves haber atacado con drones el aeropuerto del exclave azerbayano de Najicheván, así como una escuela, después de que así lo denunciase el Gobierno de Azerbaiyán.

“La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán”, afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Teherán acusó además a Israel de haber llevado a cabo ese ataque para culpar a la República Islámica.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, por su parte, aseguró que había registrado el lanzamiento de cuatro drones por parte de Irán, uno de los cuales fue destruidos por las defensas antiaéreas azerbaiyanas.

“Esperamos que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán cesen de negar este hecho, se disculpen por lo sucedido y que las autoridades competentes castiguen a los responsables”, indica la nota castrense.