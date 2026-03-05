Bélgica repatriará a cerca de 900 belgas que se encuentran en Emiratos Árabes Unidos

Los ciudadanos que quieran ser repatriados serán trasladados a Omán, desde donde volarán hasta Egipto y después a Bruselas, según informaron medios belgas.

Según los mismos medios, el primer vuelo está previsto para este viernes, aunque la situación permanece volátil.

Por otro lado, 70 personas han solicitado asistencia en Catar y viajarán hasta Arabia Saudí, donde podrán tomar vuelos comerciales a Europa.

El Gobierno belga celebró esta mañana una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación en Oriente Medio después del ataque israelí y estadounidense contra Irán el pasado sábado, así como la respuesta militar del país persa en los últimos días que se ha extendido a varios países de la región.

El ministro belga del Interior, Bernard Quintin, indicó a medios locales a su llegada a la reunión que Bélgica ya había reforzado la protección de las embajadas de los países involucrados en el conflicto en Oriente Medio -citando las de Estados Unidos, Israel e Irán- y añadió que también se había reforzado la seguridad en otros lugares sensibles.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció el pasado martes que había dado órdenes para iniciar las operaciones de repatriación de ciudadanos belgas en vuelos militares.