Capturan en Ecuador un 'narcosemisumergible' en la zona costera fronteriza con Colombia

En la zona conocida como El Pindal, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, los militares también encontraron un centro clandestino de fabricación de estos semisumergibles, donde mantuvieron un enfrentamiento armado con las personas que aparentemente trabajaban en él, sin bajas por parte de los uniformados.

La embarcación, de 35 metros de eslora, tiene unas características similares a otras también capturadas en la zona por los militares, al tratarse de una embarcación de fibra de vidrio que han cortado al ras de la línea de flotación para navegar lo más sigilosamente posible, sin ningún elemento que pueda sobresalir de la superficie.

Este tipo de naves suelen contar en la zona de popa con un cubículo para dos o tres tripulantes que permanecen siempre en el interior de la embarcación, donde controlan el timón y los motores, con una pequeña escotilla para observar el exterior.

En el lugar de la incautación, los militares ecuatorianos encontraron también seis lanchas de fibra de vidrio, alrededor de 6.000 galones de combustible, siete motores fuera de borda, una escopeta y equipos de navegación, entre otros elementos.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto clave centro de las rutas internacionales de la cocaína, lo que ha catapultado una crisis de violencia criminal sin precedentes en el país entre bandas criminales que funcionan como un nexo que entre la droga producida principalmente en Colombia y los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.