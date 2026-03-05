Carney no descarta la participación de Canadá si se agrava el conflicto en Oriente Medio

Carney realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa conjunta en Australia con el primer ministro del país, Anthony Albanese, en el marco de la visita oficial del canadiense.

Preguntado por la posibilidad de que Canadá se involucre en la guerra si el conflicto se amplía, el líder norteamericano señaló que se trata de un escenario hipotético difícil de descartar por completo.

"Nunca se puede descartar categóricamente la participación. Estaremos junto a nuestros aliados cuando tenga sentido hacerlo", dijo Carney.

Durante la comparecencia, Albanese afirmó que la comunidad internacional desea ver una reducción de las tensiones en Oriente Medio y reiteró la exigencia de que Irán cese cualquier intento de desarrollar armas nucleares.

"Estamos viendo a Estados del Golfo que no estaban implicados ser atacados, incluso en zonas civiles y turísticas", señaló el mandatario australiano.

Carney coincidió con su homólogo y calificó al régimen iraní de "opresivo", al tiempo que defendió una desescalada más amplia del conflicto.

"Queremos ver una desescalada más amplia de estas hostilidades con un grupo mayor de países que solo los beligerantes directos”, afirmó.

Añadió que ese objetivo no será posible "mientras no se ponga fin a la capacidad de Irán de desarrollar un arma nuclear y exportar terrorismo".

Carney visita a Australia, donde este jueves instó a fortalecer la cooperación entre ambos países durante un discurso en el Parlamento en Camberra, en el que reiteró sus advertencias de una "ruptura" del orden internacional.

Se trata de la primera intervención de un jefe de Gobierno canadiense en el Parlamento australiano en más de dos décadas y forma parte de una gira de Carney por el Indopacífico, destinada a reforzar los vínculos políticos y comerciales con la región.

El viaje comenzó en India y continuará en Japón, en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y por los esfuerzos de varias democracias para reforzar su coordinación estratégica.