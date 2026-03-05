Centro logístico de la OMS para emergencias en Dubái ha dejado de operar por inseguridad

La inseguridad es una de las razones de esta situación, que ha puesto en peligro la cadena de suministro humanitario de productos sanitarios, dijo en una conferencia de prensa en Ginebra el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

Desde ese centro logístico la organización respondió el año pasado a 500 solicitudes de emergencia para 75 países en seis regiones distintas del mundo.

En comunicación desde El Cairo por vídeoconferencia, la directora de la región de la OMS que cubre Oriente Medio, Hanan Belkhy, indicó que además de la inseguridad, el cierre del espacio aéreo y las restricciones que afectan el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz (controlado en parte por Irán) han forzado a la suspensión temporal de las operaciones en ese centro.

Allí se encuentran almacenados suministros sanitarios por un valor de 18 millones de dólares.

Asimismo, cargamentos valorados en otros 8 millones de dólares no pueden llegar a ese punto logístico, lo que está afectando al envío de la ayuda solicitada para 25 países.

Belkhy señaló que a pesar de esta situación se está reforzando la vigilancia de enfermedades, así como los preparativos en caso de que haya una situación de víctimas y desplazamientos masivos.

"También estamos almacenando con anticipación suministros para traumatismos y medicamentos esenciales, apoyando a los países para que mantengan las funciones críticas de salud pública, y ampliando la preparación para riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares", declaró.

La OMS indicó que afronta esta situación con un déficit del 70 % de la financiación para sus tareas en esa parte del mundo.